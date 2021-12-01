السولية بعد الفوز أمام لبنان بكأس العرب: نبني منتخبا يتسم بالروح والقتالية

أكد عمرو السولية، لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي، أن بطولة كأس العرب خير بروفة لكأس العالم.

وقال السولية في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «أشكر جميع اللاعبين على الروح والفوز والحصول على الثلاث نقاط، هذا أهم ما في مباراة اليوم لأنه سيساعدنا في بقية المباريات القادمة».

وأضاف: «الملعب أكثر من رائع والتنظيم وكل شي ء بروفة جيدة لكأس العالم.. والشيء الأكثر أهمية هو إسعاد الجماهير بالفوز».

وواصل السولية: «جميع اللاعبين جيدين والدليل وجودهم في المنتخب، لديهم طموح لتحقيق إنجازات».

وأتم: «كما قال المدرب كيروش نحن نبني منتخب قوي للفترة القادمة تكون الأعمار السنية قريبة .. الشيء الأكثر أهمية أن يكون لديهم روح وقتالية وهو ما ظهر اليوم بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني».