بدء تطبيق قرار منع دخول غير الملقحين للمصالح الحكومية بشمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء، بدء تطبيق قرار منع دخول المواطنين غير الملقحين بطعوم فيروس كورنا المستجد للمصالح الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عدم تقديم أي خدمات في المصالح الحكومية المتنوعة للمواطنين، إلا بعد التأكد من تلقيهم تطعيم كورنا من خلال كارت التطعيم المعتمد، أو تقديم شهادة تحليل pcr معتمدة تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف المحافظ، أنه اعتبارًا من منتصف شهر نوفمبر الجاري، حيث تم منع دخول العاملين غير الملقحين بتطعيم فيروس كورونا من الدخول لمقار عملهم.

وشدد على ضرورة تلقيح جميع الموظفين للقاح كورنا من خلال المراكز المنتشرة على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال التطهير اليومي للمنشآت والمصالح الحكومية، والحفاظ علي التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الواقية والبعد عن الأماكن المزدحمة.

من جانبه أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، تنفيذ برنامج لتطهير جميع المؤسسات والمصالح الحكومية بالتعاون مع مجالس المدن والمديريات المعنية، لافتًا إلى تطهير عدد كبير من المصالح الحكومية خلال الأيام الماضية.