سجّلت المملكة الأردنية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 958 ألفًا و990 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 890 ألفًا و366 حالة شفاء، وذلك بعد تسجيل 3739 حالة إضافية.

وأوضحت الصحة الأردنية أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11633 حالة.

وهذا الأسبوع، أعلنت السلطات الأردنية اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة وصول المتحورات إلى الأردن وتحديدًا المتحور أوميكرون، من خلال وضع مجموعة من القيود على كل من أقام في دول "جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، اسواتيني، بتسوانا" خلال ١٤ يوما التي تسبق سفرهم للمملكة.

وقالت عمليات خلية الأزمة / المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إنّه فيما يتعلق بالأردنيين وعائلاتهم (أزواج / زوجات / أطفال)، يسمح بسفرهم للمملكة من خلال مطار الملكة علياء الدولي فقط من خلال التسجيل على منصة www.gateway2jordan.gov.jo.

ويُشترط حيازة فحص PCR سلبي خلال ٧٢ ساعة التي تسبق السفر للمملكة، يستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة، وإجراء فحص PCR في مطار الملكة علياء الدولي حال الوصول، يستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى التوقيع على تعهد الحجر المؤسسي لدى موظف الكاونتر في مطار المغادرة، والدفع المسبق قبل السفر لقيمة الحجر المؤسسي في فندق مطار الملكة علياء الدولي لمدة ١٤ يوما.