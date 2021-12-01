جامعة الإسكندرية: بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 15 يناير

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، خلال مجلس الجامعة، إن إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في مواعيدها.

ويأتي ذلك في إطار الالتزام بالجدول الزمني للعام الأكاديمي الحالي، اعتباراً من 15 يناير المقبل، لمدة ثلاث أسابيع، وتبدأ إجازة نصف العام اعتبارًا من 5 فبراير المقبل وتستمر لمدة أسبوعين، وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 19 فبراير، وتعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو، ويوليو المقبلين وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وأكد ضرورة استكمال تفعيل نظام الدخول للكليات من خلال الكارت الذكي، وذلك من خلال مشروع نظم المعلومات الإدارية بجامعة الإسكندرية.

وأوضح أنه لدور جامعة الإسكندرية في خدمة المجتمع، وتحقيقًا لاستراتيجية جامعة الإسكندرية في ربط مخرجات البحث بقطاعات الصناعة المختلفة.

وأعلن أنه سيتم إعادة هيكلة الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة الإسكندرية، موضحًا أنه سيتم البدء بأكبر ثلاث وحدات من حيث حجم الأعمال.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بغية مواكبة التطورات التكنولوجية التي أصبحت أمرًا حتميًا لقيام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع المحيط وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة من مخرجات البحث العلمي، لاسيما أن الجامعة لديها أبحاث علمية تستطيع تحسين العملية الإنتاجية.

كما طالب كل عمداء الكليات والمعاهد بجامعة الإسكندرية بوضع خطة تنفيذية لتأهيل المدرجات والفصول والمعامل الدراسية بكل الكليات والمعاهد لتقديم خدمات تعليمية متميزة في أجواء تليق بطلاب جامعة الإسكندرية.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين كلية التربية الرياضية بأبي قير ونظيرتها في بنغازي، واتفاقية التعاون المشتركة بين جامعة الإسكندرية والفريق الدولي لغرس الأسنان والاتفاق الإطاري للتعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة برشلونة، ومذكرة التفاهم للحصول على الماجستير المشترك بين جامعة الإسكندرية ـ كلية الهندسة وجامعة فيرجينيا بولتنكنيك، ومذكرة التفاهم للحصول على الماجستير المشترك بين جامعة الإسكندرية، وكلية الهندسة ومدرسة علوم الكمبيوتر، والهندسة الإلكترونية بجامعة إيسكس بإنجلترا.