أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي إلى 5ر54 نقطة وفقا للبيانات النهائية مقابل 2ر54 نقطة وفق البيانات الأولية الصادرة في وقت سابق و 2ر53 نقطة خلال تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وتشير قراءة المؤشر إلى أقوى تحسن لقطاع التصنيع في اليابان منذ كانون ثان/يناير 2018، وإلى استمرار نمو نشاط القطاع للشهر العاشر على التوالي.

وجاء تحسن المؤشر الرئيسي للقطاع، مدفوعا بشكل أساسي بتحسن المؤشر الفرعي للإنتاج الذي سجل ثاني ارتفاع له على التوالي ووصل إلى أعلى مستوى له منذ نيسان/أبريل الماضي. وأرجعت الشركات هذا التحسن إلى نمو الطلب على منتجاتها وبخاصة على مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة.