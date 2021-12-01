حميدتي: الغرب ليس لديه خيار سوى دعم الحكومة السودانية لتجنب أزمة اللاجئين

حذَّر نائب رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، دول العالم من مواجهة أزمة لاجئين جديدة حال فتح بلاده الحدود.

وقال حميدتي، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، بحسب وكالة "سبوتنيك"، إنّ أوروبا وأمريكا قد تواجهان زيادة في عدد اللاجئين إذا لم تدعما السلطة والنظام في البلاد في ظل الحكومة الجديدة التي ستشكل.

وأضاف أنّ الغرب ليس لديه خيار سوى دعم الحكومة لتجنب أزمة اللاجئين.

ودعا الدول الأوروبية وأمريكا إلى تنحية شكوكها جانبًا، واعتباره وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان مصدرين للاستقرار، في ظل عدد اللاجئين الكبير في البلاد، معتبرا أنه يتعرض إلى حملات كاذبة.

وأكد أن الحدود السودانية تخضع لمراقبة الجيش والقوات الأمنية ، لكنه تابع: "إذا فتحنا الحدود، فستحدث مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم".