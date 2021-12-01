محافظ كفر الشيخ: زيادة منافذ تلقي لقاحات كورونا بسبب الإقبال الكثيف

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة خصصت منافذ متحركة لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا، بالتنسيق مع مديرية وزارة الصحة والسكان، معلنًا عن زيادة عدد تلك المنافذ؛ بسبب الإقبال الكثيف عليها اليوم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المصالح الحكومية سمحت بدخول حاملي شهادة لقاح كورونا اليوم، لافتًا إلى توجيه غير الحاصلين على اللقاح إلى أقرب مكان للحصول على التطعيم.



وأشار إلى السماح بحصول بعض كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على الخدمات الحكومية مع التأكيد على تلقيهم لقاح كورونا في وقت لاحق، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الغالبية العظمى من المواطنين حاصلون على اللقاح ويحملون الشهادة الخاصة بهم.



ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى تنويع أماكن تواجد المنافذ الثابتة والمتحركة الخاصة بمنح لقاح كورونا للمواطنين، موضحًا أن الأغلب الأعم من تلك المنافذ متحرك لتوجيهها إلى أماكن تجمعات المواطنين.



وبدأت المحافظات اليوم 1 ديسمبر عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.



ووجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات، بمتابعة تطبيق القرار في جميع المصالح الحكومية، والتأكد من حصول المواطن على لقاح فيروس كورونا، سواء بتقديم الشهادة التي تثبت ذلك أو من خلال تقديم شهادة pcr حديثة، مع التشديد على منع استمرار متابعة خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع، واستمرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا أماكن عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح أو تقديم شهادة pcr، وخصم اليوم من رصيد إجازاته.