المحافظ: حصول 61% من أهالي البحيرة على لقاح كورونا

آمنة: تلقيح ما يتراوح بين 22 ألفًا إلى 25 ألف مواطن يوميًا ضد كورونا

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة كانت مصرة على تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بمنع تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين إلا بعد تقديم ما يثبت الحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أن البحيرة مستمرة في تنفيذ تلك التعليمات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المحافظة تمكنت من تلقيح 61% من أهالي البحيرة ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المعدل الكبير المتحقق يأتي بعد زيادة عدد المجموعات الخاصة بمنح لقاح كورونا.

وأشار إلى أن عدد المجموعات الثابتة والمتحركة المخصصة لإعطاء المواطنين لقاح كورونا بلغ 200 فرقة حتى الآن، مؤكدًا أنها تغطي كل مراكز المحافظة البالغ عددها 15 مركزًا.

وأوضح محافظ البحيرة، أن المحافظة انتهت من تلقيح الموظفين في الكيان الحكومي للمحافظة والوحدات المحلية والجامعات والمناطق الأثرية بنسبة 100%، قائلًا إنها تعمل الآن على استكمال تلقيح المستهدفين من المواطنين.

ولفت إلى الترتيب مع نواب الشعب لتوجيه مجموعات المواطنين إلى المنافذ المتحركة وتلقي لقاح كورونا، مصرحًا بأن المحافظة تشهد تلقيح ما يتراوح بين 22 ألفًا إلى 25 ألف مواطن يوميًا ضد كورونا.

وذكر أن بدء المحافظة إجراء عدم تقديم الخدمة للممتنعين أو المتخلفين عن لقاح كورونا أدى إلى زيادة الإقبال على مراكز التطعيم، مضيفًا أن المحافظة لم تطبق القرار على البنوك؛ لأنها مؤجلة بقرار رئاسة الوزراء لإشعار آخر.

وبدأت المحافظات اليوم 1 ديسمبر عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

ووجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات، بمتابعة تطبيق القرار في جميع المصالح الحكومية، والتأكد من حصول المواطن على لقاح فيروس كورونا، سواء بتقديم الشهادة التي تثبت ذلك أو من خلال تقديم شهادة pcr حديثة، مع التشديد على منع استمرار متابعة خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع، واستمرار منع دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا أماكن عملهم إلا بعد الحصول على اللقاح أو تقديم شهادة pcr، وخصم اليوم من رصيد إجازاته.