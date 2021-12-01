ميسي على رأس قائمة باريس سان جيرمان لمباراة نيس

أعلن ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة نيس، اليوم الأربعاء، على ملعب بارك دي برانس، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة سان جيرمان تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، المتوج مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، على الرغم من غيابه عن تدريبات فريق العاصمة الفرنسية أمس بسبب شعوره بآلام في البطن.

وجاءت قائمة سان جيرمان على النحو التالي:

نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، باريديس، إيكاردي، دي ماريا، رافينيا، دانيلو، ريكو، داجبا، ديالو، كيرير، نونو مينديز، جايي، دينا إيبمبي، ميسي، ميشو، إسماعيل الغربي، دوناروما.

بينما غاب عن فريق العاصمة الفرنسية عدد كبير من اللاعبين وهم: سيرجيو راموس، خوان بيرنات، لإراحتهما، ونيمار جونيور، ودراكسلر، وأندير هيريرا، وفينالدوم، للتعافي من إصابات مختلفة، إضافة إلى ليفن كورزاوا لأسباب فنية.