روسيا ترسل 3 طائرات نقل عسكرية إلى كابل لإجلاء الرعايا ونقل المساعدات

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بوصول ثلاث طائرات نقل عسكرية إلى أفغانستان لإجلاء الرعايا الروس وتسليم مساعدات إنسانية لهذا البلد.

وبحسب بيان وزارة الدفاع: "قامت ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز إيل 76 تابعة لوزارة الدفاع الروسية بتسليم شحنات إنسانية إلى مطار كابل وتستعد للمغادرة ونقل المواطنين المقرر إجلاؤهم من أفغانستان".

ولفت البيان إلى أن طائرات النقل العسكرية الروسية هذه نقلت شحنات إنسانية من روسيا إلى الشعب الأفغاني، وسلمت الطائرات ما اجماليه 36 طنا من المساعدات الانسانية.

وكل طائرة مزودة بفرق من الأطباء العسكريين والمعدات والأدوية اللازمة، لتقديم المساعدة اللازمة لمن يتم إجلاؤهم.