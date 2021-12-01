التعليم: وزيرة التعليم الفنلندية تبدي إعجابها بالنجاحات التي حققتها مصر في إصلاح منظومة التعليم

التقى وزير التربية والتعليم مع لي أندرسون نظيرته بفنلندا لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال التعليم والتعليم الفني.

حضر التوقيع Petri Lempinen المدير العام لإدارة التعليم الثانوي العام والتعليم والتدريب المهني بفنلندا، وJaana Palojärvi مديرة العلاقات الدولية، و Satu Paasilehto مستشار وزاري أول الشؤون القانونية، ومنسق العلاقات العامة Heini Ihalainen وJulia Hallberg أمين العلاقات الدولية.

تبادل الوزراء وجهات النظر حول الإصلاحات التي يشهدها قطاعي التعليم في مصر وفنلندا، حيث قام الوزير باطلاع نظيرته الفنلندية على آخر التطورات الخاصة بتطوير المناهج، وعمليتي التأهيل المدرسي والتقييم، فضلا عن خطوات تطوير نظام التعليم الفني في مصر، وبدورها استعرضت الوزيرة الفنلندية الإصلاحات التي أدخلها الجانب الفنلندي حديثا على نظام التعليم والتي تتضمن رفع سن التعليم.

وأعربت الوزيرة الفنلندية عن أعجابها الشديد بالإجراءات والنجاحات التي استطاعت مصر تحقيقها حتى حينه في إصلاح منظومة التعليم في مصر، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات قد تم الإشادة بها عالميا وأن فنلندا تتابع عن قرب برنامج الإصلاح، وترى أنه برنامج مهم وناجح، كما أنه يتوائم مع مبادئ التعليم الفنلندية.

وأثنى وزير التعليم على نموذج التعليم الفنلندي والذي يتمتع بدرجة عالية من المرونة والاستقلالية فضلا عن توفير فرص التعليم لكل فرد في المجالات التي تتناسب مع قدراته واهتماماته، كما وجه الدعوة للوزيرة الفنلندية وعدد من مسئولي التعليم الفنلنديين، للقيام بزيارة إلى القاهرة لبلورة أفكار ومقترحات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال زيارته الحالية.