رئيس وزراء اليابان السابق: أمريكا واليابان لن تقفا متفرجتين إذا هاجمت الصين تايوان

قال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إن اليابان والولايات المتحدة لا يمكنهما الوقوف مكتوفتي الأيدي إذا هاجمت الصين تايوان، داعيا بكين إلى إدراك ذلك.

وأضاف آبي في كلمة ألقاها في منتدى فكري افتراضي، نظمه معهد أبحاث السياسة التايواني، اليوم الأربعاء، إن حالة الطوارئ في تايوان هي بمثابة حالة طوارئ في اليابان، وبالتالي فهي تخص التحالف الياباني الأمريكي.

وقال إن المسؤولين في بكين، وعلى رأسهم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يجب أن يدركوا ذلك.

واستقال آبي من منصب رئيس الوزراء العام الماضي، هو زعيم أكبر فصيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ولا يزال مؤثرا داخل الحزب.