 رئيس وزراء اليابان السابق: أمريكا واليابان لن تقفا متفرجتين إذا هاجمت الصين تايوان - بوابة الشروق
الأربعاء 1 ديسمبر 2021 8:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

رئيس وزراء اليابان السابق: أمريكا واليابان لن تقفا متفرجتين إذا هاجمت الصين تايوان

رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
رويترز
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 7:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 7:19 ص

قال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إن اليابان والولايات المتحدة لا يمكنهما الوقوف مكتوفتي الأيدي إذا هاجمت الصين تايوان، داعيا بكين إلى إدراك ذلك.

وأضاف آبي في كلمة ألقاها في منتدى فكري افتراضي، نظمه معهد أبحاث السياسة التايواني، اليوم الأربعاء، إن حالة الطوارئ في تايوان هي بمثابة حالة طوارئ في اليابان، وبالتالي فهي تخص التحالف الياباني الأمريكي.

وقال إن المسؤولين في بكين، وعلى رأسهم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يجب أن يدركوا ذلك.

واستقال آبي من منصب رئيس الوزراء العام الماضي، هو زعيم أكبر فصيل في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ولا يزال مؤثرا داخل الحزب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك