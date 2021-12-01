برايتون يخطف التعادل في الدقائق الأخيرة أمام ويستهام بالدوري الإنجليزي

خطف برايتون تعادلا صعبا من أرض مضيفه ويستهام يونايتد لتنتهي المباراة بنتيجة 1/1اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وتقدم ويستهام عن طريق التشيكي توماس سويتشيك في الدقيقة الخامسة، غير أن نيل ماوباي سجل هدف التعادل لبرايتون في الدقيقة 89.

وجاء التعادل ليضيف خيبة أمل جديدة لجماهير ويستهام الذي بدأ بشكل جيد مع انطلاق الموسم، لكنه خسر في أخر مباراتين له في المسابقة قبل مواجهة برايتون،أمام وولفرهامبتون ومانشستر سيتي، لكنه حافظ على المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

على الجانب الأخر، حقق برايتون التعادل الثالث له في أخر أربع مباريات، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز السابع.