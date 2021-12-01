أكد يوسف العقوري، رئيس لجنة التحقق من الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، رفض اللجنة لدعاوى إسرائيليين على الدولة الليبية لتعويضهم من الأموال الليبية المجمدة بالخارج عن حادث الهجوم على رياضيين إسرائيليين عام 1972 في ألمانيا، حيث تدعي تقارير إعلامية تورط ليبيا في دعم المهاجمين.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن العقوري قوله بإنها محاولة لابتزاز الدولة الليبية واستغلال الظروف التي تمر بها للحصول على تعويضات مادية، مضيفاً أن اللجنة حريصة على الأموال المجمدة بالخارج ولن تسمح بالتعدي على مقدرات الشعب الليبي أو المساس بها.

وأشار العقوري إلى حادثة إسقاط القوات الإسرائيلية للطائرة الليبية في الرحلة رقم 114 عام 1973 في سيناء والتي راح ضحيتها 108 مواطنين ليبين في واحدة من أكثر جرائم الطيران ترويعا، مؤكدا ضرورة فتح الأمم المتحدة لهذا الملف ورفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية فادحة للجانب الليبي.