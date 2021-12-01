الجزائر تمدد نظام الوقاية من كورونا لمدة 10 أيام

قررت السلطات الصحية في الجزائر، اليوم الأربعاء، تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا لمدة 10 أيام ابتداء من اليوم الأول من ديسمبر الجاري.



وقالت الوزارة الأولى الجزائرية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية في البلادد، إنّه تقرر تمديد نظام الحماية والوقاية الذي يقضي باستمرار الالتزام بالتدابير الوقائية وخاصة ارتداء قناع الوجه إجباريا، والالتزام بقواعد النظافة.



وينص نظام الحماية كذلك على تطبيق صارم للبروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وتكثيف عمليات تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا عبر جميع أنحاء الجزائر.



وأشار البيان إلى إمكانية إقرار تدابير صحية متماشية مع تطور الوضع عقب انتهاء الفترة التي يغطيها هذا البيان.



في سياق متصل، أكّدت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنّه لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات أمام متحور فيروس كورونا الجديد، المعروف باسم "أوميكرون".



ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول المنظمة قوله - دون كشف هويته: "تشير بعض المؤشرات المبكرة إلى أنّ معظم الإصابات بالمتحور أميكرون بسيطة ولا توجد حالات خطيرة، ونحن نعمل مع خبرائنا في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض".



وأوضح أن 24 دولة ربما سجلت حالات إصابة بالمتحور أوميكرون حتى الآن، مؤكّدًا أنه لا حاجة لتطوير لقاح جديد، وأن منتجي اللقاحات يحتاجون فقط إلى إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الحالية.



وأضاف أنّ ظهور المتحور أوميكرون يبين أهمية البقاء يقظين، مشددا على أنه "من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم".