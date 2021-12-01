المصالح الحكومية بأسوان تطبق قرار منع دخول المواطنين إلا بإبراز كارت اللقاح

شهدت المصالح الحكومية صباح اليوم الأربعاء، تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين ألا بعد استخراج كارت الحصول على لقاح كورونا.

وشهدت بعض المصالح الحكومية مشادات كلامية بين المواطنين ومسئول البوابة الحكومية بعد امتناع عدد من المواطنين عن استخراج كارت اللقاح، ويأتي ذلك أمام رفض المسئول دخولهم.

وخرج رؤساء المصالح الحكومية للمواطنين، مؤكدًا لهم شرط الدخول إبراز كارت الحصول على اللقاح.

ورصدت "الشروق"، عدم وجود أمن على بوابات مجلس مدينة كوم أمبو للاطلاع على شهادات حصول المواطنين على لقاح كورونا قبل دخول مقر المجلس.

وشدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة الالتزام بالقرارات الحكومية الخاصة بمنع دخول أي مواطن لأي مصلحة حكومية إلا بعد حصوله على اللقاح.

وأوضح اللواء "عطية"، أنه تم زيادة عدد المراكز الثابتة والفرق المتحركة إلى 145 موقعًا منها 33 مركزًا ثابتًا، و112 فرقة متحركة في ظل توفير كل التسهيلات مع القيام بالفحص الطبي أثناء التسجيل للتأكيد على إعطائه الجرعة المناسبة.

كما أن هناك تحفيزًا وتشجيعًا من قوى المجتمع المختلفة لتوعية المواطنين بأهمية حصولهم على لقاحات التطعيم المتوفرة بكميات مناسبة.