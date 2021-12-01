عدم السماح بدخول المواطنين غير الحاصلين على اللقاح للمصالح الحكومية بالبحر الأحمر

شهدت المصالح الحكومية محافظة البحر الأحمر بصفه عامة، ومدينة الغردقة بصفة خاصة صباح اليوم الأربعاء، التزامًا بتطبيق قرار مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا.

وبدأ موظفو الأمن في مراجعة بطاقات الحصول على اللقاح شرطا لدخول المصلحة، في جميع المدن.

وفي مدينة الغردقة التي تجتمع فيها معظم المصالح التزمت جميع المصالح الحكومية، بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بعدم السماح بدخول المواطنين إلا من يحمل شهادة تلقى لقاح ضد فيروس كورونا.

وشهد شارع المصالح، الذي يضم عددًا من المديريات والإدارات الخدمية تم تعيين أفراد أمن للتفتيش على الشهادات والالتزام بعدم دخول غير الحاصلين على اللقاح.