أكّد مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنّه لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات أمام متحور فيروس كورونا الجديد، المعروف باسم "أوميكرون".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله - دون كشف هويته: "تشير بعض المؤشرات المبكرة إلى أنّ معظم الإصابات بالمتحور أميكرون بسيطة ولا توجد حالات خطيرة، ونحن نعمل مع خبرائنا في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض".

وأوضح أن 24 دولة ربما سجلت حالات إصابة بالمتحور أوميكرون حتى الآن، مؤكّدًا أنه لا حاجة لتطوير لقاح جديد، وأن منتجي اللقاحات يحتاجون فقط إلى إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الحالية.

وأضاف أنّ ظهور المتحور أوميكرون يبين أهمية البقاء يقظين، مشددا على أنه "من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم".

وطالب الدول "بتكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن أوميكرون"، مشيرا إلى أن "منظمة الصحة العالمية وافقت اليوم على بدء عملية لصياغة اتفاق لتعزيز الوقاية من الأوبئة".