أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن استمرار الغلق الكلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائرى وذلك لمدة 10 أيام بداية من غد الخميس، وذلك لقيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقا".

وأشار في بيان، اليوم الأربعاء، إلى حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور- مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل "المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها.

ولفت إلى السير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفة، ثم استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفه حتى بداية شارع التحرير "الكائن أسفل محـور صفط اللبن" وصولاً حتى المطلع المؤدى إلى محور صفط اللبن من منطقة الشوربجي.

وتابع: "يكون السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري-كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلى بسبب الأعمال المشار إليها"، ذاكرا أن المطلع الآخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير بالدقى يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم ويمكن استخدامه بديلا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق.

وذكر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وضعت اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.