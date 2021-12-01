الجزائر تسجل 187 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم /الثلاثاء/، 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 حالات وفاة، فيما تماثل 155 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 210 آلاف و531 حالة؛ من بينها 172 حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 144 ألفا و450 شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 6 آلاف و71 حالة ، فيما يتواجد حاليا 14 مريضا في العناية المركزة.

كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن 26 ولاية من أصل 58 لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 16 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت 6 ولايات 10 حالات فما فوق.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، في نوفمبر الجاري، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.