الجزائر: حزب جبهة التحرير الوطني يتصدر الانتخابات المحلية

فاز حزب جبهة التحرير الوطني (أحد أكبر القوى السياسية) بالمركز الأول في الانتخابات المحلية الجزائرية التي جرت السبت الماضي، وشملت تجديد المجالس البلدية والولائية، وذلك وفقا للنتائج الأولية التي أعلن عنها مساء اليوم /الثلاثاء/ رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

وأوضح شرفي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لعرض النتائج الأولية للانتخابات، أنه فيما يتعلق بالانتخابات البلدية، حل حزب جبهة التحرير الوطني بالمركز الأول عقب حصوله على 5 آلاف و978 مقعدا في 124 بلدية، فيما حصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على المرتبة الثانية بحصوله على 4584 مقعدا عبر 58 بلدية، ثم أحرزت القوائم المستقلة 4430 مقعدا على مستوى 91 بلدية، ثم "جبهة المستقبل" بـ3262 مقعدا عبر 34 بلدية.

أما فيما يتعلق بانتخابات المجالس الولائية، حصلت جبهة التحرير الوطني على 471 مقعدا بأغلبية نسبية في 25 ولاية، تليها القوائم المستقلة التي حازت على 443 مقعدا في 10 ولايات، فيما حل التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثالثة بـ366 مقعدا عبر 13 ولاية، متبوعا بجبهة المستقل التي أحرزت 304 مقاعد بأغلبية نسبية في 12 ولاية، ثم حركة مجتمع السلم التي حصلت على 239 مقعدا في 5 ولايات.

وأضاف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي أن نسبة المشاركة في الانتحابات الولائية بلغت 34.76 بالمائة، بإجمالي عدد ناخبين وصل إلى 6 ملايين و902 ألفا و223 ناخبا، فيما بلغت نسبة المشاركة بالانتخابات البلدية نسبة 36.58 في المائة، بإجمالي 7 ملايين و514 ألفا و442 ناخبا.

يذكر أن حزب جبهة التحرير الوطني هو أحد أكبر الأحزاب السياسية، وظل من أكبر القوى الحزبية على الساحة السياسية من حيث التمثيل في المجالس المنتخبة.

وتعد هذه الانتخابات الاستحقاق الأخير في بناء مؤسسات الدولة الجزائرية عقب استحقاق الانتخابات التشريعية التي انعقدت في 12 يونيو الماضي.