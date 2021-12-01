الموافقة على منح التراخيص لـ243 مشروعا زراعيا في الوادي الجديد

أعلن المهندس زكريا مصطفى دمرداش، مدير عام حماية الأراضي بمديرية الزراعة في الوادي الجديد، الموافقة على تراخيص الحظائر والمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي بكافة أنواعها.

وأشار دمرداش إلى الموافقة على 243 ملف ترخيص ما بين حظائر ماشية ومشاريع إنتاج حيواني وداجني، ومنافذ بيع التمور، وثلاجات حفظ التمور، ومخزن محاصيل زراعية وبعض المشاريع الأخرى، وتم إرسال هذه الموافقات إلى الوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة والقرى.

وشدد على جميع المزارعين، الذين تمت الموافقة لهم بالبناء على الأراضي الزراعية، التوجه للوحدة المحلية التابعة لهم على مستوى المركز أو القرية لاستخراج رخصة البناء للمشروعات والحظائر التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة الزراعة، طبقا للقانون الموحد رقم 119 لسنة 2008 .