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الصحة العالمية: ندرس مدى صمود اللقاحات أمام متحور أوميكرون

منى زيدان
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 3:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 3:04 م

قال الدكتور ريتشارد برنارد مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تعمل مع شبكة كبيرة من العلماء لمعرفة المزيد حول متحور فيروس كورونا المستجد "أوميكرون".

وأوضح أن المؤشرات الأولية للمتحور تدل على أن الإصابة السابقة بفيروس كورونا لا تمنع من الإصابة بمتحور "أوميكرون".

وتابع: "بالنسبة للقاحات ومدى صمودها أمام المتحور، فمازال الأمر محل دراسة، وسيتم الاعلان عن ذلك خلال الأسابيع المقبلة".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات فيروس كوورنا المستجد ومتحور أوميكرون بشكل خاص في الإقليم.

وأكد برنان أنه يجب القلق على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة وحمايتهم من التعرض للإصابة بمتحور "أوميكرون"، لأن التعرض للإصابة قد تسبب أعراضا وخيمة لهم، قائلا إنه حتى الآن أغلب الحالات التي تم تسجيلها بالمتحور خفيفية، وبعضها تعرض للوفاة.

وأردف: "ننتظر حاليا تفاصيل أكثر عن المتحور الذي لمعرفة مدى خطورة هذا المتحور".

 
 

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