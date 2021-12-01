السعودية تنفي العودة للحجر الصحي بعد تسجيل أول إصابة بـ أوميكرون

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، إمكانية العودة إلى الحجر الصحي بعد ظهور أول إصابة لسعودي قادم من شمال أفريقيا بالمتحور "أوميكرون".



وقال متحدث الصحة، في تصريحات لقناة "الإخبارية" السعودية مساء اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع العودة للحجر الصحي، مشيرا إلى أنه في المراحل السابقة كانت هناك تخوفات كبيرة، إلا أن الأمر في الوقت الحالي لم يعد كذلك؛ نظرًا لوجود لقاحات متواجدة حاليًا، فضلا عن وجود وعي مجتمعي.



وأشار إلى أن هناك أكثر من 22 مليونًا تلقوا جرعتي لقاح كورونا، مؤكدا أن جزءا منهم تلقوا الجرعة التعزيزية، ما يعني أن هناك مستوى لدى المجتمع من المناعة.



وأوضح متحدث الصحة، أن اللقاحات أحد عوامل الوقاية من المتحورات والتي تكتمل بالإجراءات الاحترازية، نظرا لأن هناك جزءا من المجتمع غير محصن، أو لم يستكملوا جرعتي اللقاح.



وأشار إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، والابتعاد عن أماكن الازدحام.



وأكد المتحدث ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، والابتعاد عن أماكن الازدحام.



وحول تطوير فايزر للقاح ضد المتحور أوميكرون، قال متحدث الصحة، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إن تطوير اللقاحات أمر إيجابي، ما يزيد تلك اللقاحات كفاءة، مشيرًا إلى أن المملكة في اتفاقياتها وجودة ومأمونية اللقاحات دائما تتبع المعايير الأعلى.



وكانت وزارة الصحة السعودية كشفت اليوم، عن تسجيل إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.