أفشة : المواجهات المقبلة صعبة

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أكد محمد مجدي أفشة لاعب وسط المنتخب الوطني على أهمية الأنتصار الذي تحقق اليوم على منتخب لبنان في أفتتاح مباريات المنتخبين بكأس العرب.

ونجح أفشة في ترجمة ركلة الجزاء التي أحتسبت للفراعنة لهدف مانحًا الفريق 3 نقاط يتقاسم بها صدارة المجموعة مع منتخب الجزائر.

وقال أفشة في تصريحات عقب المباراة :" التوفيق لم يحالفنا في العديد من الفرص في مباراة اليوم .. الأهم هو الانتصار وعلينا التركيز في المباريات المقبلة".

وأضاف :" المباراة المقبلة أمام السودان ولن تكون مواجهة سهلة وعلينا الفوز بها لضمان التأهل".

وشدد أفشة على صعوبة مواجهة منتخب الجزائر في الجولة الختامية من مباريات المجموعة قائلًا :" ستكون مباراة صعبة ولكن علينا أولًا تخطي عقبة السودان".

وحول غياب المحترفين فعاليات البطولة قال أفشة :" نكن كل الاحترام لزملائنا المحترفين، ولكن كلنا هنا على قدر المسؤولية وأي لاعب متواجد معنا يستحق شرف ارتدء قميص منتخب مصر".