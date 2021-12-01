أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، حرص العراق وحكومته على تنفيذ قرار البرلمان القاضي بانسحاب القوات القتالية الأجنبية في نهاية العام الحالي، تنفيذًا لمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/، أن ذلك جاء خلال لقاء الأعرجي اليوم الأربعاء، قائد بعثة حلف "ناتو" في العراق الفريق مايكل أنكر، والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين العراق وبعثة الناتو، واستمرار دعم الناتو، لبناء قدرات القوات العراقية.

وأوضح الأعرجي أن القوات العراقية اكتسبت خبرة كبيرة وهي قادرة على قتال داعش، وتمتلك الإمكانيات لدحر الإرهاب، مشددًا على أن التعاون مع بعثة حلف الناتو في العراق يصب في مجالات التدريب وبناء القدرات وتقديم الاستشارة للأجهزة الأمنية والأكاديميات العسكرية.