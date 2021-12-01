كشف وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أنّ هناك 22 حالة إصابة مؤكدة بسلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا في المملكة، مؤكّدًا أنّ الرقم في طريقه للارتفاع.

وقال في تصريحات لقناة "سكاي نيوز"، اليوم الأربعاء: "في الوقت الحالي، فإن أعداد الحالات منخفضة للغاية.. بالنسبة للمملكة المتحدة لدينا 22 حالة إصابة مؤكدة في الوقت الحالي، وسوف يرتفع العدد بالتأكيد".

وأضاف أنه يتوقع معرفة المزيد عن هذا المتحور الجديد في غضون أسبوعين، حيث يعمل العلماء على فهم تأثيره.

وأثار المتحور الجديد هلعا في العديد من الدول من مدى خطورته ومدى سرعة انتشاره، إذ سجلت العديد من الدول حالات مؤكدة بأوميكرون تتزايد يوما بعد يوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أكّد مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أنّه لا دليل على تراجع فاعلية اللقاحات أمام متحور فيروس كورونا الجديد، المعروف باسم "أوميكرون".

وقال المسؤول حسبما نقلته عنه وكالة "رويترز" دون كشف هويته: "تشير بعض المؤشرات المبكرة إلى أنّ معظم الإصابات بالمتحور أميكرون بسيطة ولا توجد حالات خطيرة، ونحن نعمل مع خبرائنا في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثير أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض".

وأوضح أن 24 دولة ربما سجلت حالات إصابة بالمتحور أوميكرون حتى الآن، مؤكّدًا أنه لا حاجة لتطوير لقاح جديد، وأن منتجي اللقاحات يحتاجون فقط إلى إجراء تعديلات بسيطة على اللقاحات الحالية.

وأضاف أنّ ظهور المتحور أوميكرون يبين أهمية البقاء يقظين، مشددا على أنه "من الضروري أن يستمر الناس في ارتداء الكمامة والالتزام بقواعد التباعد والنظافة الشخصية حتى عند تلقي التطعيم".