إيقاف مباراة واتفورد وتشيلسي بعد إصابة مشجع بالمدرجات

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توقفت مباراة واتفورد أمام تشيلسي المقامة حاليا على ملعب فيكاريج رود، ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد مرور ربع ساعة أولى من المباراة قرر حكم المباراة إيقاف المباراة لعلاج أحد أفراد الجماهير الذي تعرض لأزمة قلبية مفاجأة.

وكشفت صحيفة تيليجراف الإنجليزية، أن لاعبو تشيلسي وواتفورد سيعودون للملعب بعد 5 دقائق ويجرون عمليات الإحماء استعدادا لاستئناف المباراة ووصول سيارة إسعاف لنقل المشجع المصاب للمستشفى.

وكانت هذه الأزمة قد تكررت من قبل عندما استضاف فريق نيوكاسل نظيره توتنهام وأقوف حكم المباراة وقتها اللقاء بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.