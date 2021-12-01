 اليوم.. الجزائر تمدد قرار رفع الحجر المنزلي لـ10 أيام وتدعو إلى الإقبال على التلقيح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. الجزائر تمدد قرار رفع الحجر المنزلي لـ10 أيام وتدعو إلى الإقبال على التلقيح

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 12:51 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 12:51 ص

أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد قرارها بشأن رفع الحجر المنزلي عبر كافة أراضيها لمدة 10 أيام، ابتداء من يوم اليوم الأربعاء.
وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان لها أمس الثلاثاء، أن اتخاذها سلسلة من التدابير للتخفيف من القيود المفروضة على تنقلات وتجمعات الأشخاص ، والتجمعات العائلية والأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، جاء تبعا للاستقرار النسبي للوضع الوبائي، مشيرة إلى أنه كان من الواجب أن يتم تدعيمها بتكثيف عمليات تلقيح السكان، الذي يظل أفضل وسيلة للوقاية وحماية المواطنين والمجتمع.
وانتقدت الحكومة، في بيانها، ضعف وتيرة التطعيم في الجزائر رغم توفر اللقاح، وذلك في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي في العديد من مناطق العالم موجة جديدة من الجائحة، فضلا عن ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" الذي بات يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع العلمي.
ودعت الحكومة الجزائرية مواطنيها غير الملقحين إلى الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح المتواصلة في جميع أنحاء البلاد، معلنة اعتزامها إقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول الأراضي الجزائرية ومغادرتها، حيث سيتم تنفيذ هذا الإجراء في الأيام القليلة المقبلة فيما يخص نقل الـمسافرين عبر الطريق البحري.
كما حذرت الحكومة الجزائرية من أن السلطات قد تلجأ إلى إقرار تدابير صحية أكثر صرامة مع تطور الوضع الوبائي، لاسيما فيما يخص إجبار التلقيح، وتوسيع تقديم "الجواز الصحي" للتلقيح في بعض الأنشطة.

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