رويترز: استقالة حمدوك من رئاسة الوزراء السودانية حال عدم تنفيذ الاتفاق السياسي

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إن «حمدوك» سيستقيل من منصبه حال عدم تنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أو لم يحظَ بتأييد الفصائل السياسية، وذلك في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء، مساء الأربعاء.

ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الأسبوع الماضي، اتفاقا من 14 بندا، يقضي أحدها بعودة الأخير إلى منصبه.

وشمل الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري بوسط العاصمة السودانية، الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعمل على قيام جيش سوداني موحد.