السيسي: إنشاء لجنة وزارية مشتركة مع إسبانيا تعقد بالتبادل بين عاصمتي البلدين

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء لجنة وزارية مشتركة بين مصر وإسبانيا، يتم انعقادها بالتبادل بين عاصمتي البلدين بشكل دوري.

وقال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك نحو زيادة الاستثمارات الإسبانية في مصر، وضرورة الاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفّرها المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها لا سيّما في مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة.

وأضاف أن هناك حاجة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بالتوازي مع تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إتاحة الفرص لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإسبانية.