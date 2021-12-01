 السيسي: إنشاء لجنة وزارية مشتركة مع إسبانيا تعقد بالتبادل بين عاصمتي البلدين - بوابة الشروق
الأربعاء 1 ديسمبر 2021 1:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

السيسي: إنشاء لجنة وزارية مشتركة مع إسبانيا تعقد بالتبادل بين عاصمتي البلدين

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 1:12 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 1:16 م

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء لجنة وزارية مشتركة بين مصر وإسبانيا، يتم انعقادها بالتبادل بين عاصمتي البلدين بشكل دوري.

وقال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك نحو زيادة الاستثمارات الإسبانية في مصر، وضرورة الاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفّرها المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها لا سيّما في مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة.

وأضاف أن هناك حاجة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بالتوازي مع تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إتاحة الفرص لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإسبانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك