مسئولو العاشر من رمضان: جارٍ الانتهاء من 4440 وحدة سكنية لمحدودي الدخل

قام المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بالأعمال الجاري تنفيذها بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بالحي الـ33 وغرب الحي الـ14، تمهيداً لتسليمها للحاجزين بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح رئيس الجهاز أن الجولة شملت تفقد أعمال الزراعة وتنسيق الموقع وتسوية المسطحات الخضراء وأعمال تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاهتمام بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية بكل المدن الجديدة، وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوية.

ولفت رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن الحي الـ33 يضم نحو 3700 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، جارٍ الانتهاء من تنفيذها، مضيفاً أن الجولة شملت أيضاً الاطمئنان على انتظام كل العاملين في المواقع المختلفة، وعلى سير العمل والالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال مع مراعاة تطبيق معايير السلامة والأمان للحفاظ على العاملين.

وفي سياق متصل، قال المهندس أحمد عمران إنه جار الانتهاء أيضاً من تنفيذ 740 وحدة سكنية بموقع" ١١٦ عمارة " بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بغرب الحى الـ14، حيث تشمل الأعمال الجارية داخل المشروع الزراعة وتسوية المسطحات الخضراء.

وتابع المهندس أحمد عمران، أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت للطريق الرابط من طريق الروبيكى إلى المجمعات الصناعية بمنطقة المطورين الجنوبية بطريق الروبيكي، بجانب متابعة أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق وموقف انتظار سيارات لمحطة القطار الكهربائى للربط على طريق الروبيكى، والأعمال الأخيرة لمحطة محولات كهرباء "S11" والخاصة بتغذية الأحياء السكنية من الحي الـ26 حتى الحي الـ33.

وشدد المهندس أحمد عمران، خلال جولته، على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجداول الزمنية المتفق عليها للتيسير على المواطنين.