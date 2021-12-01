إحباط محاولة تهريب أكثر من 30 مليون حبة مخدر إلى السعودية

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أحبطت السلطات الأمنية السعودية، مخططا لتهريب أكثر من 30 مليون قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، قوله إنّ المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات مهربي المخدرات، أسفرت عن إحباط مخطط إجرامي لتهريب 30.349.000 قرص إمفيتامين مخدر إلى المملكة.

جاء ذلك وفق خطة أمنية محكمة بمتابعة وتحديد شحنة المواد المخدرة داخل حاويات "هيل"، وضبطها بالميناء الجاف بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وألقي القبض على مستقبلي الشحنة وهم أربعة أشخاص، سعوديان ومقيمان من الجنسية السورية، وجرى إيقافهم واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.