خبير في جنوب إفريقيا: المتحور أوميكرون قد يتفوق على دلتا

أعلن المعهد الوطني الجنوب إفريقي للأمراض المعدية أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي اكتشف في البلاد قد يتفوق على متحور "دلتا" شديد العدوى الذي اكتشف في الهند.

وقال أدريان بورين، المدير التنفيذي بالإنابة للمعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب إفريقيا، في تصريح لوكالة "رويترز": "كنا نفكر ما الذي سيفوق المتحور دلتا؟ لطالما كان هذا هو السؤال، من حيث القابلية للعدوى على الأقل... ربما يكون هذا المتحور تحديدا (أوميركون) هو البديل".

وإذا ثبت أن أوميكرون أكثر قابلية للعدوى من المتحور "دلتا" فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الإصابات وهو ما يمكن أن يمثل ضغطا على المستشفيات.

وأوضح بورين أنه "من المتوقع أن يعرف العلماء في غضون أربعة أسابيع إلى أي مدى يمكن لأوميكرون تفادي المناعة الناتجة عن اللقاحات أو الإصابة السابقة بالمرض، وما إذا كان يؤدي إلى أعراض أسوأ من المتحورات الأخرى".

وتفيد تقارير أطباء عالجوا مرضى كورونا في جنوب إفريقيا بأن الإصابة بأوميكرون ينتج عنها فيما يبدو أعراض خفيفة بينها سعال جاف وحمى وتعرق ليلي، لكن الخبراء حذروا من التسرع في استخلاص استنتاجات مؤكدة.

وأشار بورين إلى أن الوقت ما زال مبكرا جدا لقول ما إذا كان أوميكرون سيحل محل دلتا في جنوب إفريقيا، لكن حقيقة أن الإصابات بدأت ترتفع سريعا، لا سيما في مقاطعة غوتنغ علامة على أنه قد يحدث بالفعل بعض الإحلال.

وقاد متحور دلتا الموجة الثالثة من إصابات كورونا في جنوب إفريقيا والتي بلغت ذروتها بأكثر من 26 ألف إصابة يوميا في أوائل يوليو.

ومن المتوقع أن يثير أوميكرون موجة رابعة مع الإصابات وسط توقعات بأن تتجاوز عشرة آلاف إصابة يوميا في مطلع الأسبوع من نحو 2270 يوم الاثنين.

وأثار اكتشاف "أوميكرون" قلقا عالميا، حيث فرضت دول قيودا تتعلق بالسفر من جنوب إفريقيا خوفا من أن ينتشر المرض بسرعة حتى بين السكان المطعمين لكورونا.