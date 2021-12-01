تونس تعتمد تقنية جديدة لتحديد نوعية سلالات كورونا ضمن الإصابات المسجلة

تبدأ تونس في غضون الأسبوع المقبل، اعتماد تقنية جديدة لتقصي نوعية سلالات فيروس كورونا، تعتمد على تحاليل مخبرية خصوصية تمكن من التعرف إن كانت الإصابة بمتحورات «دلتا» أو «ألفا» أو «أوميكرون».

وأفاد عضو اللجنة العلمية التونسية لمكافحة كورونا أمين سليم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا، اليوم الأربعاء، أن الفرق الصحية ستستخدم التحاليل المخبرية الخصوصية من نوع «بي سي آر PCR» التي تسرع التعرف على نطاق انتشار السلالات بصفة تسبق عمليات التقطيع الجيني، موضحًا أن هذه التحاليل الخصوصية تعنى بالكشف عن نوع السلالة خلافا لتحاليل «بي سي آر» العادية التي تعطي نتيجة الكشف عن الإصابة إن كانت سلبية أم إيجابية.

وأشار سليم، إلى أن المخابر تقوم بتحضير هذه النوعية من التحاليل التي تتسم بالدقة لاستعمالها لاحقا، مؤكدا أن إقرار اعتماد هذه التقنية الجديدة يهدف إلى التأهب إلى احتمال تسرب متحورات من فيروس كورونا إلى تونس.

وذكر بأن وزارة الصحة كانت قد أقرت جملة من الإجراءات الاحترازية على نقاط العبور الحدودية للوقاية من مخاطر تسجيل موجة خامسة، من بينها إخضاع جميع الوافدين من الخارج الذين تبلغ سنهم أو تفوق 18 سنة لوجوب إحضار شهادة إتمام التلقيح ضد كورونا، وفرض تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية لم يمض عليها 48 ساعة لكل الوافدين الذين تتجاوز أعمارهم سنتين.

كما أكد، عدم وجود أية نية لفرض إغلاق للحدود أو فرض قيود للحد من السفر في الظرف الحالي، مشيرا إلى أن كافة الأوساط العلمية تترقب نتائج الدراسات حول خصوصيات سلالة «أوميكرون» ومدى تأثرها باللقاحات المضادة لكورونا.