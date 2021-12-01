إضراب مفاجئ يعطل سير القطارات في تونس بسبب تأخر صرف الأجور

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أعلنت شركة السكك الحديدية في تونس اليوم الاربعاء عن تعطل سير القطارات على كامل شبكاتها بسبب إضراب مفاجئ من قبل موظفي الشركة.

ودخل الموظفون في كامل محطات القطارات في إضراب اليوم احتجاجا على تأخر صرف الأجور.

وقالت الشركة في بيان لها "إنه يجري العمل على فض هذا الاشكال لاستئناف النسق العادي للنشاط".

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن عدم صرف أجور أعوان الشركة التونسية للسكك الحديدية إلى حد اليوم يعتبر خطرا كبيرا.

وأضاف الطبوبي في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة أن المفتاح الحقيقي لإصلاح المؤسسات العمومية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، هو الإصلاح السياسي.

وتعيش تونس مأزقا سياسيا منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد البرلمان، وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية دقيقة.

وقال الطبوبي "اليوم نحن بصدد الانغلاق على أنفسنا والعمل على إنتاج شعارات وبطولات وهمية وخطابات رنانة ومناكفات شخصية ووهمية، في وقت تنزلق فيه البلاد إلى مزيد من التأخر والخطر الكبير أن أعوان السكك الحديدية اليوم دون جور".

وتعهد الرئيس سعيد بالدفع بإصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي، ولكنه لم يحدد أجندة زمنية لذلك.

وفي نوفمبر الماضي تقدمت رئيسة الحكومة الجديدة نجلاء بودن بطلب استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد مقابل برنامج إصلاحات.