ليتوانيا تتجه لتمديد حالة الطوارئ للعام القادم

قدمت الحكومة الليتوانية خططا للبرلمان لتمديد حالة الطوارئ على حدودها مع بيلاروس حتى التاسع من كانون ثان /يناير.



وجاء هذا القرار الذي يتعين أن يوافق عليه البرلمان بعد توصية من وزيرة الداخلية أجني بيلوتايتي.



وأعلنت ليتوانيا حالة الطوارئ في شريط حدودي يمتد بطول خمسة كيلومترات مع بيلاروس في 10 تشرين ثان/ نوفمبر. وكان من المقرر في البداية أن تستمر هذه الآلية شهرا.



ومن المقرر الآن أن يتم إضافة قطاع من الحدود مع بولندا في محاولة لمنع تهريب البشر.



وسجلت وزارة الداخلية في فيلنيوس ارتفاعا في تهريب المهاجرين عبر الحدود، فيما يجرى حاليا أكثر من 60 تحقيقا في هذا الشأن.