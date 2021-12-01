 ليتوانيا تتجه لتمديد حالة الطوارئ للعام القادم - بوابة الشروق
الأربعاء 1 ديسمبر 2021 10:27 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

ليتوانيا تتجه لتمديد حالة الطوارئ للعام القادم

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 9:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 9:49 م
قدمت الحكومة الليتوانية خططا للبرلمان لتمديد حالة الطوارئ على حدودها مع بيلاروس حتى التاسع من كانون ثان /يناير.

وجاء هذا القرار الذي يتعين أن يوافق عليه البرلمان بعد توصية من وزيرة الداخلية أجني بيلوتايتي.

وأعلنت ليتوانيا حالة الطوارئ في شريط حدودي يمتد بطول خمسة كيلومترات مع بيلاروس في 10 تشرين ثان/ نوفمبر. وكان من المقرر في البداية أن تستمر هذه الآلية شهرا.

ومن المقرر الآن أن يتم إضافة قطاع من الحدود مع بولندا في محاولة لمنع تهريب البشر.

وسجلت وزارة الداخلية في فيلنيوس ارتفاعا في تهريب المهاجرين عبر الحدود، فيما يجرى حاليا أكثر من 60 تحقيقا في هذا الشأن.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك