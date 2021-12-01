أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم عن مصدر مسؤول في وزارة الصحة قوله إنه تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.



وشدّد المصدر على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.