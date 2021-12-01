أعلن المركز الوطني لرصد الأمراض في نيجيريا، تسجيل ثلاث إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المركز قوله - في بيان - إنّ ثلاث إصابات بالمتحور "أوميكرون" (B.1.1.529) ظهرت لأشخاص زاروا جنوب إفريقيا سابقا ووصلوا إلى نيجيريا الأسبوع الماضي.

وراجعت السلطات في نيجيريا التوصيات الخاصة بالسياح، وفرضت على جميع القادمين إليها الاستظهار باختبار "PCR"، كما يجب على جميع المسافرين إلى الخارج، بغض النظر عن متطلبات البلد الذي يسافرون إليه، تقديم دليل على التطعيم الكامل أو اختبار PCR سلبي يتم إجراؤه في موعد لا يتجاوز 48 ساعة قبل المغادرة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية أنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.

وأشارت الصحة السعودية، إلى أنه تمّ عزل المصاب بالمتحور "أوميكرون" والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية.

في الإطار نفسه، سجلت كوريا الجنوبية، أول إصابة متحور كورونا الجديد "أوميكرون".