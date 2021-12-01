حريق في مبنى البرلمان الإيراني في العاصمة طهران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت وسائل إعلام إيرانية، ظهر اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق في مبنى البرلمان في العاصمة طهران.

وقالت قناة "العربية"ـ إنه تم إجلاء النواب فور اندلاع الحريق دون كشف مزيد من التفاصيل.