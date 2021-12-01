 حريق في مبنى البرلمان الإيراني في العاصمة طهران - بوابة الشروق
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حريق في مبنى البرلمان الإيراني في العاصمة طهران

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 2:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 2:18 م

كشفت وسائل إعلام إيرانية، ظهر اليوم الأربعاء، عن اندلاع حريق في مبنى البرلمان في العاصمة طهران.

وقالت قناة "العربية"ـ إنه تم إجلاء النواب فور اندلاع الحريق دون كشف مزيد من التفاصيل.

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