أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم مناقشة نزاع دونباس وإجراءات كييف خلال لقائه مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن المقرر انعقاده غدا على هامش قمة وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال لافروف في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية إن كييف تواصل الحشود العسكرية بالقرب من خط التماس في دونباس وترسل أسلحة ثقيلة هناك.

وأضاف: "غدا، في إطار مجلس وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم، ستكون (دونباس) إحدى القضايا التي سأناقشها مع زملائي الغربيين، وسأطلب منهم تقييمها".

ويخطط لافروف للقاء رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ستوكهولم أيضًا.