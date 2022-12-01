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مصر
رئيس مجلس السيادة يؤكد حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع مصر
عارض منتجات يهنئ الرئيس السيسي بعيد مولده: حظي حلو إني مولود في نفس اليوم
حزب المؤتمر: المنصورة الجديدة ومدن الجيل الرابع تستهدف استيعاب النمو السكاني
مساعد وزير الإسكان: المنصورة الجديدة تحل مشكلة التكدس السكاني
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البرهان ووزير الخارجية الإثيوبي يتفقان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي
قائمة اليونسكو للتراث الثقافي.. فن الراي وحسم الجدل بين الجزائر والمغرب
تعزيز الشعور العالمي بالوحدة.. ماذا قال رئيس وزراء الهند عن رئاسة بلاده لمجموعة العشرين؟
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كأس العالم| مستغلا خطأ حارس كندا.. زياش يفتتح أهداف المغرب
كأس العالم.. مباشر ( كندا 0×1 المغرب) - (كرواتيا 0×0 بلجيكا).. بداية المباراة
فيوتشر يهزم الداخلية بهدف في مباراة البطاقات الحمراء
رأي
فن
محمد عبد الرحمن عن «الدعوة عامة»: المنصات أنصفت الفيلم
ويجز الفنان الأكثر استماعا في الشرق الأوسط للمرة الأولى على سبوتيفاي
بالصور.. كواليس مسرحية «سيدتي الجميلة» بحضور أحمد السقا وأبطال العمل
ثقافة الإسكندرية تحتفل بيوم البحر المتوسط بالتزامن مع فعاليات تقام في 25 دولة
مال وأعمال
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مواطن
الاتحاد الأوروبي يدعم استراتيجية مصر الوطنية السكانية بـ27 مليون يورو
نائب وزير الآثار: جودة الخدمة عامل هام في نجاح تجربة السائح أثناء زيارته لمصر
جمعية مستثمري أكتوبر تتأهل للحصول على شهادة الأيزو 9001
حوادث وقضايا
الأطباء تطالب بإلغاء عقوبة الحبس في مشروع قانون المسؤولية الطبية وتحمل صندوق التعويضات الغرامات
مصرع طفل إثر تناوله جرعة دواء خاطئة بالجيزة
مصرع 10 عمال وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب سيارة بوادي النطرون
تجاوزت 100 حالة.. تشكيل لجنة للوقوف على أسباب واقعة الاختناق بأحد مصانع المنوفية
تليفزيون
مصطفى بكري: المنصورة الجديدة صرح يضاف إلى إنجازات عهد الرئيس السيسي