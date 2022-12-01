 تعزيز الشعور العالمي بالوحدة.. ماذا قال رئيس وزراء الهند عن رئاسة بلاده لمجموعة العشرين؟ - بوابة الشروق
الخميس 1 ديسمبر 2022 5:21 م القاهرة القاهرة 24°