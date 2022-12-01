نجح منتخب المغرب من التأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022 في إنجاز تاريخي لأسود الأطلس، وذلك بعد فوزه على نظيره الكندي (2-1)، على استاد الثمامة في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع نظيره الكرواتي، ثم تغلب على نظيره البلجيكي (2-0) وفاز اليوم على كندا ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط.

وبذلك فقد حقق المنتخب المغربي عدة أرقام قياسية، أبرزها هو تكراره لإنجاز نسخة 1986 عندما وصل إلى الدور الثاني بالمونديال، وقد تأهل اليوم من صدارة المجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وأصبح المغرب أكثر المنتخبات العربية وصولا للدور ثمن النهائي، كما أنه أول منتخب عربي يصل لهذا الدور منذ أن نجحت الجزائر في الوصول للدور الثاني في مونديال 2014.

كما فض المنتخب المغربي الشراكة مع السعودية والجزائر، إذا سبق وأن وصل المنتخبان إلى الدور ثمن النهائي في مناسبة واحدة بمشاركاتهم السابقة.

كما أصبح المغرب هو أول منتخب أفريقي يتصدر مجموعة كأس العالم، منذ نيجيريا في نسخة عام 1998.

فيما بات يوسف النصيري أول لاعب مغربي يسجل في نسختين مختلفين من بطولة كأس العالم، بعد تسجيله هدفا في مرمى منتخب إسبانيا بمونديال 2018.

ويعتبر المغرب هو المنتخب العربي الوحيد من أصل 4 يجتاز دور المجموعات في النسخة الحالية، إذ ودع الثلاثي "السعودية وتونس وقطر" البطولة.