 كأس العالم.. أرقام قياسية للمغرب من الخليج للمحيط بعد التأهل لثمن النهائي - بوابة الشروق
الخميس 1 ديسمبر 2022 7:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

كأس العالم.. أرقام قياسية للمغرب من الخليج للمحيط بعد التأهل لثمن النهائي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 7:24 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 7:29 م

نجح منتخب المغرب من التأهل إلى دور الـ16 من مونديال قطر 2022 في إنجاز تاريخي لأسود الأطلس، وذلك بعد فوزه على نظيره الكندي (2-1)، على استاد الثمامة في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره بالتعادل السلبي مع نظيره الكرواتي، ثم تغلب على نظيره البلجيكي (2-0) وفاز اليوم على كندا ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط.

وبذلك فقد حقق المنتخب المغربي عدة أرقام قياسية، أبرزها هو تكراره لإنجاز نسخة 1986 عندما وصل إلى الدور الثاني بالمونديال، وقد تأهل اليوم من صدارة المجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وأصبح المغرب أكثر المنتخبات العربية وصولا للدور ثمن النهائي، كما أنه أول منتخب عربي يصل لهذا الدور منذ أن نجحت الجزائر في الوصول للدور الثاني في مونديال 2014.

كما فض المنتخب المغربي الشراكة مع السعودية والجزائر، إذا سبق وأن وصل المنتخبان إلى الدور ثمن النهائي في مناسبة واحدة بمشاركاتهم السابقة.

كما أصبح المغرب هو أول منتخب أفريقي يتصدر مجموعة كأس العالم، منذ نيجيريا في نسخة عام 1998.

فيما بات يوسف النصيري أول لاعب مغربي يسجل في نسختين مختلفين من بطولة كأس العالم، بعد تسجيله هدفا في مرمى منتخب إسبانيا بمونديال 2018.

ويعتبر المغرب هو المنتخب العربي الوحيد من أصل 4 يجتاز دور المجموعات في النسخة الحالية، إذ ودع الثلاثي "السعودية وتونس وقطر" البطولة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك