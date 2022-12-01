 الغربية: انطلاق مسابقة أوائل الطلاب بجميع المراحل بالإدارات التعليمية العشر - بوابة الشروق
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الغربية: انطلاق مسابقة أوائل الطلاب بجميع المراحل بالإدارات التعليمية العشر

علاء شبل:
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 5:15 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 5:15 م

انطلقت فعاليات مسابقة أوائل الطلاب بجميع المراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي، اليوم الخميس، إذ يتسابق طلاب الغربية في مسابقة "أوائل الطلاب" على مدار 18 يوما، وبلغ عدد المتسابقين 10442 طالبا وطالبة يمثلون 1468 مدرسة.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن منافسات المسابقة بدأت اليوم باشتراك 1873 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وتستمر المسابقات بين جميع المدارس حتى الأحد الموافق 18 من شهر ديسمبر الحالي، ويجري تصنيف وتصعيد مدرسة واحدة تمثل كل مرحلة تعليمية على مستوى الإدارات؛ لتصبح كل إدارة ممثلة بـ3 مدارس (ابتدائي وإعدادي وثانوي) في التصفيات النهائية على مستوى المديرية.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة حزب "مستقبل وطن" للارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب، ورفع التوعية بالمشروعات القومية، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن في المجال التعليمي والثقافي.

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