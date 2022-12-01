تراجع صادرات الغاز الطبيعي من جازبروم الروسية إلى الأسواق الرئيسية

تراجعت تدفقات الغاز الطبيعي اليومي من شركة جازبروم بي جيه إس سي الروسية إلى الأسواق الرئيسية في نوفمبر للشهر الثالث على التوالي فيما تواصل موسكو تقييد الشحنات إلى أوروبا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

تقلصت تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى أوروبا منذ شهور فيما يرد الكرملين على العقوبات المفروضة عليه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

واشتدت مخاوف التوريد الأسبوع الماضي عندما هدد خلاف خاص بالمدفوعات بين جازبروم ومولدوفا بخفض التدفق عبر أوكرانيا –وهو آخر مسار متبقي ينقل الوقود الروسي إلى غرب أوروبا- رغم أن الخلاف قد تم حله.

صدرت جازبروم 133 مليون متر مكعب في اليوم إلى الدول خارج الاتحاد السوفيتي السابق الشهر الماضي، بتراجع من 9ر3 % من أكتوبر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء استنادا إلى البيانات التي نشرت اليوم.