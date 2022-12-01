نجم الأهلي السابق: لا خوف على الأرجنتين في وجود ميسي

أبدى رمضان السيد، نجم الأهلي الأسبق، تعجبه من هبوط مستوى منتخب السعودية في مباراته أمام المكسيك، والتي خسرها الأخضر بنتيجة 2-1، لينتهي حلم التأهل لدور الـ16 من منافسات كأس العالم 2022.

وودع منتخب قطر وتونس والسعودية منافسات مونديال قطر 2022، من دور المجموعات لكأس العالم، بعد أن تبخرت أحلامهم في التأهل للدور المقبل من البطولة العالمية.

ويبقى منتخب المغرب صاحب الحلم العربي في التأهل لدور الـ16 من كأس العالم، حيث لاتزال فرصه قائمة للصعود للدور المقبل من المونديال قبل مواجهة كندا مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال نجم الأهلي الأسبق في تصريحات تلفزيونية لقناة ETC : " المنتخب السعودي لم يظهر بمستواه المعهود أمام المكسيك، فوجئت بأداء اللاعبين، المستوى الذي قدمه الأخضر في الجولتين الأولى والثانية بدور المجموعات كان يبشر بإمكانية العبور لدور ثمن النهائي من مونديال قطر".

وأضاف:" لاعبو منتخب السعودية كانوا بعاد تمامًا عن مستواهم الرائع الذي قدموه في المباراة الأولى بالفوز على الأرجنتين".

وأكمل:" تأهل الأرجنتين أمر طبيعي، لأن لديهم ميسي صانع الفارق".

وتابع:" منتخب تونس حقق فوزًا تاريخيًا على فرنسا حامل لقب كأس العالم روسيا 2018".

وأتم:" منتخب الأرجنتين لديه حظوظ كبيرة في تخطي أستراليا، أما فرنسا ستخوض مباراة قوية أمام بولندا، لكنها ستبلغ ربع النهائي".