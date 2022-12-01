أمين عام الري الأردنية لـ«الشروق»: لا يمكن تحقيق الأمن المائي العربي بدون توفير مصادر مائية متجددة

اعتبر أمين عام وزارة المياه و الري الأردنية دكتور جهاد المحاميد أن مؤتمر الأمن المائي العربي الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يتيح الفرصة لإدخال منهجيات جديدة تضمن تحقيق الترابط بين جميع القطاعات المعنية بالمياه في الدول العربية للوصول لأمن مائي وغذائي وتحقيق هدف الاستدامة في الموارد الطبيعية.



وأضاف المحاميد في تصريح لـ"الشروق" أنه بدون توفير مصادر مائية متجددة ومتاحة لن نتمكن من الوصول لهدف الاستدامة وتحقيق الأمن المائي العربي؛ بسبب الآثار المترتبة على التغير المناخي الذي يعد احد أبرز التحديات التي تواجه دول المنطقة العربية في الوقت الراهن.



وتابع: المنطقة العربية من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية، التى تترك أثار واضحة على الموارد المائية التقليدية، لافتا إلى أن هذه المصادر التقليدية توجد خارج الوطن العربي، الأمر الذي يحتم الوصول لتعاون إقليمي من خلال تفعيل اتفاقيات والتعاون مع دول الجوار للحصول على الحقوق المائية العربية.



ولفت المسؤول الأردني إلى أن مؤتمر الأمن المائي العربي ركز على البحث عن حلول بديلة غير تقليدية لتحقيق الأمن المائي العربي، مؤكدا أنه أصبح لابد من الاعتماد على مصادر مياه غير تقليدية دون الأمطار أو المياه السطحية أو الجوفية.



وأكد على أهمية التوسع في استخدام المياه المعالجة سواء مياه الصرف الزراعي أوالصرف الصحي وإعادة استخدامها من خلال سبل تضمن الوصول لهدف الأمن المائي العربي، مشيرا إلى وجوب إدخال عملية التحلية كأحد المصادر غير التقليدية والتوسع في استخدامها لتقليل الفجوة بين الطلب والمعروض من المصادر المائية.



وأشار المحاميد إلى أن هناك خطة متوسطة المدى وأخرى طويلة المدى عقب هذا المؤتمر هدفها الرئيسي التكيف مع التغيرات المناخية والحد من التأثيرات المترتبة عليها من أجل خطة التنمية المستدامة وتحديدا استدامة الموارد الطبيعية.



كما أكد المحاميد أن حقوق الشعب الفلسطيني المائية تحتم علينا جميعا الدعم والتمسك بالاتفاقيات والقرارات الدولية التي تقر بحقوق الشعب الفلسطيني المائية المغتصبة من الاحتلال.



وأضاف أن دور كل من مصر والأردن تجاه القضية الفلسطينية هو الشريان الداعم لها، مشيرا إلى أن البلدين في جميع المحافل الدولية يرسلان رسائل مباشرة للتأكيد على حتمية أن ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي قضية وطن واحد، رسالته وهدفه واحد.