أسدل الستار، اليوم الخميس، على مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم 2022، بعد تأهل منتخبا اليابان وإسبانيا إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.

وحقق المنتخب الياباني فوزًا ثمينًا على نظيره الإسباني، في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة بن حمد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمونديال 2022.

وسجل منتخب إسبانيا في البداية عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 12 من كرة عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق سيزار أزبليكويتا إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها ألفارو موراتا برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، باغت منتخب اليابان المنتخب الإسباني بهدف مبكر عن طريق ريتسو دوان الذي استغل رعونة لاعبي إسبانيا في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغله جونيا إيتو ونجح في استخلاص الكرة وتمريرها لزميله ريتسو دوان ليطلق تسديدة صاروخية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وبعدها بدقيقة واحدة، نجح منتخب اليابان من تسجيل الهدف الثاني عن طريق أو تاناكا وذلك بعد مراجعة تقنية الفيديو من قبل الحكم الجنوب أفريقي جوميز لتتحول المباراة المثيرة.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها، فاز المنتخب الألماني على نظيره الكوستاريكي بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت مساء اليوم الخميس.

افتتح أهداف المباراة منتخب ألمانيا عن طريق المهاجم سيرجي جنابري في الدقيقة 10، ومن ثم أدرك يلتسين تيجيدا هدف التعادل لمنتخب كوستاريكا في الدقيقة 60، قبل أن يحرز بابلو فارجاس الهدف الثاني لكوستاريكا في الدقيقة 70.

وأضاف كاي هافرتز الهدفين الثاني والثالث لمنتخب ألمانيا في الدقيقتين 73 و 85، قبل أن يختتم أهداف المباراة نيكلاس فولكروج في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة، تأهل المنتخب الياباني إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة الخامسة، بجانب المنتخب الإسباني الوصيف.

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية دور المجموعات كما يلي:

1 - اليابان 6 نقاط

2 - إسبانيا 4 نقاط

3 - ألمانيا 4 نقاط

4 - كوستاريكا 3 نقاط