وزير الخارجية الروسي يتهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمساعدة أوكرانيا

اتهمت روسيا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتحيز الواضح لأوكرانيا في الصراع الدائر بشرق البلاد.

وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي متلفز، اليوم الخميس: "تم تدمير روح وصياغة ميثاق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأشار لافروف إلى أنه قبل اندلاع الحرب في فبراير الماضي، تجاهل مراقبو المنظمة في منطقة دونيتسك، وفي بعض الحالات ساعدوا في زيادة هجمات الجيش الأوكراني على الانفصاليين الذي تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا.

وأضاف: "تم اكتشاف الحقائق بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا شاركت في توجيه النار على دونيتسك ولوهانسك".

وتمثلت مهمة المنظمة في أوكرانيا في محاولة فصل الاطراف المتنازعة وفصلها في دونباس، ومراقبة وقف إطلاق النار، الذي تم إقراره منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.