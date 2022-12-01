 وزير الخارجية الروسي يتهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمساعدة أوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 1 ديسمبر 2022 10:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الروسي يتهم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمساعدة أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 10:34 م | آخر تحديث: الخميس 1 ديسمبر 2022 - 10:34 م

اتهمت روسيا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالتحيز الواضح لأوكرانيا في الصراع الدائر بشرق البلاد.

 

وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي متلفز، اليوم الخميس: "تم تدمير روح وصياغة ميثاق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

 

وأشار لافروف إلى أنه قبل اندلاع الحرب في فبراير الماضي، تجاهل مراقبو المنظمة في منطقة دونيتسك، وفي بعض الحالات ساعدوا في زيادة هجمات الجيش الأوكراني على الانفصاليين الذي تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا.

 

وأضاف: "تم اكتشاف الحقائق بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا شاركت في توجيه النار على دونيتسك ولوهانسك".

 

وتمثلت مهمة المنظمة في أوكرانيا في محاولة فصل الاطراف المتنازعة وفصلها في دونباس، ومراقبة وقف إطلاق النار، الذي تم إقراره منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك