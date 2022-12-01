ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة جزيرة إسكيا الإيطالية إلى 11 شخصا

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قالت السلطات الإيطالية إن حصيلة الضحايا التي خلفتها عاصفة ضربت جزيرة إسكيا بجنوب البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، قد ارتفعت إلى 11 شخصا.

ووفقا لهيئة الدفاع المدني، تم العثور اليوم الخميس على ثلاثة من أربعة سكان كانوا مفقودين بالجزيرة التي تقع في البحر المتوسط.

وتم العثور على جثتين، رجل (38 عاما)، وامرأة (37 عاما)، توفي أطفالهما الثلاثة في العاصفة التي ضربت الجزيرة في الساعات الأولى من يوم السبت الماضي، وتم بالفعل العثور على جثثهم.

والضحية الثالثة التي تم العثور على جثمانها رجل عمره 31 عاما، توفيت شريكته أيضا.

وبعد ظهر اليوم، اكتشفت خدمات الطوارئ سيدة متوفاة، حسبما أكد المتحدث باسم فرقة مكافحة الحريق لوكا كاري على قناة "رينيوز24".

وقالت السلطات إن الجثة لواحدة من امرأتين، كان البحث جار عنهما عقب.

وأبلغ وزير الحماية المدنية، نيلو موسوميسي، البرلمان أنه إضافة للوفيات والمفقودين، أصيب خمسة أشخاص، أحدهما إصابته بالغة.

وأضاف أن 290 شخصا اضطروا إلى مغادرة منازلهم وأقاموا في فنادق وأماكن أخرى.

وتضرر حوالي 900 من المباني عندما ضربت عواصف عنيفة الجزيرة الواقعة في خليج نابولي، وسببت انهيارات أرضية عنيفة.